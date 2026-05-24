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El catálogo de delitos que habilita la extradición de nacionales debe ampliarse

La naturalización como mecanismo para evadir la extradición dejó de ser una posibilidad de la que algunas personas podían beneficiarse

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Por Andrés A. Pérez González
Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, fueron trasladados en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Son los primeros extraditados de Costa Rica por narcotráfico.
Celso Gamboa fue trasladado en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Él y Edwin López, alias Pecho de Rata, fueron los primeros costarricenses extraditados por narcotráfico. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)







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