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El calvario de Caldera: ¿modernización o error histórico?

Entregar puerto Caldera por 30 años bajo estas condiciones no es modernización; es una abdicación de la soberanía logística

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Por Javier García Martínez
16/11/2021 El Muelle de Puerto Caldera Puntarenas los patios llenos de contenedores . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)







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