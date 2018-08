¿Cómo es eso posible? ¿Agraviar a una persona es una finalidad de la libertad de expresión? ¿No es acaso insultar una forma de violencia? ¿Será entonces que una finalidad del derecho a no ser discriminado per se es un asunto de postura ideológica o política? En un Estado social democrático de derecho no puede ser que discriminar e insultar abiertamente sea la tónica actual y no se tomen medidas correctivas contra tales abusos.