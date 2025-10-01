Foros

El 1.° de febrero, sorprendamos al mundo: salgamos todos a votar 

No dejemos que unos pocos costarricenses decidan por todos. Que el resultado de las próximas elecciones sea la decisión de la mayoría, no de un puñado de personas. Si así ocurre, estaremos más orgullosos de nuestra democracia y más seguros de nuestro futuro

Por José Zaglul Slon
Necesitamos elegir los líderes políticos correctos. Esos que estén dispuestos a construir y a unirnos como nación. Y la condición esencial para lograrlo es que todos salgamos a votar en las elecciones de febrero próximo. (Rafael Pacheco Granados)







