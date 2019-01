El expediente 20876 ha ganado terreno entre la mayoría de los miembros de este foro y de las fracciones representadas en el Parlamento porque hay consenso en aspectos como la edad de los participantes (mayores de 15 años), que la relación estudiante-empresa se estipule en un contrato de aprendizaje no laboral, que las empresas se comprometan a asignarle una beca a cada joven practicante por un monto no inferior al 30 % del salario de un trabajador semicalificado y el porcentaje de practicantes no exceda el 10 % de la planilla de las empresas para que no exista abuso del recurso humano de esta naturaleza.