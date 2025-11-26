Foros

Economía azul: el modelo que conecta ciencia, conservación y justicia social

Invertir con impacto azul exige comprender que la conservación marina difícilmente prospera si quienes dependen del mar no cuentan con oportunidades económicas reales

EscucharEscuchar
Por Andrea Montero Cordero
Uno de los proyectos seleccionados es de mujeres organizadas en torno al aprovechamiento sostenible de moluscos de manglar en bahía Málaga. (Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
economía azulocéanosAndrea Montero Cordero

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.