Satisfacción. El caso de Chimía, persona de escasos recursos, no me deparó honorario alguno, pero esa experiencia me produjo una profunda satisfacción. En cuanto a don Manuel, me quedó la agradable sensación de haber estado frente a un gran ser humano. En él se reflejaba que tenía el convencimiento de que las riquezas y los bienes materiales deben tener una dimensión social, que no son un fin en sí mismos; representan un medio para metas más trascendentes.