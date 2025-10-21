Foros

Diplomacia feminista: aceleremos la movilización

Los días 22 y 23 de octubre, Francia acoge en París la IV Conferencia Ministerial sobre Políticas Exteriores Feministas, con la igualdad de género y los derechos de las mujeres como una prioridad transversal de su acción exterior

Por David Izzo
Igualdad de género
Se han establecido nuevas prioridades que otorgan a la igualdad de género un lugar central en la respuesta de Francia a los desafíos contemporáneos. (Shutterstock/Shutterstock)







