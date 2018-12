5. Residuos sólidos. En la genética de nuestro pueblo, todo envoltorio, recipiente o cáscara se bota donde sea. No se acostumbra buscar un recipiente donde depositarlo, y mucho menos separar y reciclar. Nos falta mucho. Si la educación no ha dado resultado, habrá que cobrar multas. ¡Tóquele el bolsillo a alguien y verá el cambio! Me dijeron. Nos guste o no, la suciedad es parte del paisaje urbano.