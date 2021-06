2. No es cierto que mantengo bajo mi poder o que terminaron en mis manos siete propiedades de la Caja de Préstamos y Descuentos de los Empleados del Poder Judicial (Caprede), las cuales no uso ni me generan ingreso alguno, es más, no conozco su ubicación exacta. La realidad, algo muy diferente, es que Caprede, por deuda vencida con mi persona, otorgó garantía hipotecaria en mi favor con siete de sus fincas y debido a un proceso judicial que establecí en su contra junto con la medida cautelar de embargo preventivo.