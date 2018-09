- Respecto al personal interino, existe jurisprudencia que resuelve que las personas interinas en el sector público en plaza vacante tienen una estabilidad relativa, hasta que la plaza salga a concurso; eso establece la convención desde hace tiempo y aplica en el Banco dada su naturaleza de ente público sujeto al derecho público. No es cierto que una persona nombrada en forma interina, en caso de no obtener el cargo una vez efectuado el concurso, no puede ser removida de la institución, si es que no existe alguna plaza interina donde pueda seguir prestando sus servicios y según criterios de idoneidad en la gestión pública.