Afirma la información de marras que desde que entró a regir la reforma fiscal, en diciembre del 2018, la CCSS no ha convertido los pluses porcentuales en montos fijos alegando una imposibilidad material. Ese trámite no podía hacerse porque en esa fecha no existía claridad sobre el respectivo cálculo, incluso el decreto publicado el 18 de febrero decía, por ejemplo, que las anualidades anteriores a la ley se respetan en su valor y en la forma en que fueron calculadas (artículo 14 inciso D). Posteriormente, el 22 de mayo, se publicó otro que menciona que ese cálculo debe nominalizarse y no es sino hasta el 31 de julio cuando se emitió un tercer decreto que señala que las anualidades se revalorizarán en forma nominal, según el puesto que desempeña el trabajador. No hay duda de que tal aclaración allana el camino para la implementación informática.