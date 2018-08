2. Sobre la relación de hechos presentada al Ministerio Público, he de decir que no señala a ningún funcionario en particular como responsable, ni pide la destitución de ningún servidor público. Mi objetivo es que sea el Ministerio Público la autoridad que analice, primero, si existieron actos contrarios a la ley y, segundo, en caso de encontrarlos, identifique a los responsables que, al margen de la ley, procedieron al pago de los ¢182.000 millones sin la autorización del Poder Legislativo y dé curso al proceso legal correspondiente.