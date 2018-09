Hasta el año 1900, el sector público costarricense funcionaba con 39 entidades, entre ellas, 3 ministerios y unas pocas entidades auxiliares. Hoy, el Estado opera con 332 instituciones, que incluyen 18 ministerios y 84 órganos adscritos. Con la proliferación de instituciones, el Poder Ejecutivo quedó con un control limitado del gasto público, se generaron ineficiencias en la utilización de los recursos y no se ha logrado avanzar en la solución de problemas tales como la pobreza o la infraestructura, principalmente vial. No considero que el empleo público no deba revisarse, todo lo contrario. Creo que es parte de la impostergable reforma del Estado y, por ello, ya estamos planteando hasta la necesidad de cerrar todas las instituciones ineficientes, pero también que debe tratarse por separado y con criterios claros en términos de fijar las prioridades: no podemos cobrarles a los pobres lo que Hacienda no quiere cobrarles a los más ricos; después hablamos de empleo público porque hay que hacerlo, pero empecemos por el principio, seamos consecuentes y no busquemos pretextos para acometer esta tarea y esta responsabilidad histórica.