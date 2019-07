Novo Cárdenas no es dirigente sindical, no ocupa ningún cargo en la dirección del sindicato, no participó en la mesa de negociación y no mantenía ni mantiene ningún interés sobre los alcances de la reunión entre un grupo de estudiantes y la ministra de Educación, Guiselle Cruz, más allá de informar, como lo hicieron otros profesionales de la comunicación.