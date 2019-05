Por otra parte, cuando el informe indica que no hay diferencia entre los 18 nombramientos de los funcionarios ligados al PLN y el resto, se infiere que lo hace en cuanto a la responsabilidad del Poder Ejecutivo al no haber indicado claramente y con detalle las disposiciones jurídicas que los fundamentaron, no en cuanto a la persona como tal, pues, si no, no tendría sentido que la Procuraduría de la Ética Pública hiciera un apartado de los nombramientos de personas militantes en el PLN e indicara que esos nombramientos tenían problemas de mayor relevancia (en los cuales no se me menciona).