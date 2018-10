No obstante lo anterior, cabe señalar que la Corte Plena, consciente de la realidad presupuestaria nacional que demanda un uso racional de los recursos, ha tomado acciones para aprovechar mejor los recursos asignados, que demuestran la intencionalidad de no aumentar el gasto en remuneraciones, a través de diferentes medidas como: no crear plazas, salvo las correspondientes a la ejecución de nuevas leyes y que cuenten con estudios técnicos que las justifiquen.