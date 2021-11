Derecho de respuesta: Información tergiversada

La manera como se refieren a mí en la nota periodística titulada “Caso Azteca: líder asesoró a otro narco sobre cómo guardar droga de las FARC en Costa Rica” está basada en interpretaciones tergiversadas (dado que no hacen referencia textual, sino que agregan palabras falsas, completamente fuera de contexto) de documentos que no constituyen ninguna investigación en mi contra.

La nota fue publicada el 13 de noviembre del 2021 en la página 14 de la edición impresa de La Nación y el mismo día en la digital (nacion.com). Al respecto, quiero hacer hincapié en que no he sido requerido en sede jurisdiccional por ningún acto como el mencionado en dicho titular y tampoco tengo ningún antecedente criminal.

Siempre he considerado su medio de comunicación como un periódico serio, de hecho, en varias ocasiones he tenido la oportunidad de publicar en él artículos de opinión sobre la realidad nacional.

Esta situación me causó una terrible sorpresa debido a la gravedad con que se hacen afirmaciones sobre mí, las cuales son, reitero, completamente falsas. Si hubieran tenido la diligencia de investigar, se habrían dado cuenta de que siempre me he destacado por ser un ciudadano humilde, trabajador y sin mancha judicial alguna.

Juan Ignacio Rodríguez Araya

Cédula 114010376