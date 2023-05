Derecho de respuesta: El Sinart, el INS y el AyA

Con respecto a la nota titulada “Instituciones pagan doble comisión al contratar servicios mediante el Sinart”, publicada el 10 de mayo, el Sinart utiliza un modelo de negocio que se denomina intermediación. Este modelo opera para actividades propias del negocio que no pueden ser otorgadas directamente por la agencia y se dan principalmente con actividades de BTL (below the line). Ninguna agencia es dueña de hoteles o del Centro de Convenciones, por lo que para la realización de actividades la agencia debe contratarlos.

