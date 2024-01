Defender a la totalidad de los habitantes

Cuando el Código de la Niñez y la Adolescencia fue aprobado, hace ya 25 años, y la Ley de Bienestar de los Animales, hace 29 años, no solo las instituciones debieron haber cambiado, sino también los habitantes.

La primera legislación citada representó una revolución al conceptualizar a dos nuevos habitantes ciudadanos: al niño y la niña in utero. La segunda también: a los animales no humanos.

Anteriormente, la diversidad de conocimientos tanto legales como científicos no habían llegado a la profundidad de reconocer derechos ni a unos ni a otros.

Parece simple, pero implicó un tiempo muy prolongado en el que varias disciplinas confluyeron en estas leyes: filosofía, derecho, neurociencias, psicología, etología, bioética, sociobiología, teología, etc.

Como pediatra, he visto el avance lento del reconocimiento de la vida humana en el útero, a pesar de la fuerte evidencia científica de que allí ya se sufre depresión y ansiedad, y hay respuesta a la sensación de paz o intranquilidad cuando la madre es víctima de violencia.

Asimismo, se produce el inicio de la memoria, el sentimiento de dolor, el desarrollo de sentidos como la audición y el tacto, así como el reconocimiento del tono y ritmo de los latidos cardíacos maternos.

Como lector aficionado a diversos autores estudiosos de la conducta de los animales no humanos, me he emocionado leyendo al premio nobel de 1973 y creador de la etología, Konrad Lorenz, a Frans de Waal, también etólogo, hasta llegar al eticista australiano Peter Singer, uno de los primeros en atreverse a hablar sobre los derechos humanos de los animales no humanos.

Existe abundante evidencia que afirma que también ellos se deprimen, sienten la felicidad, sueñan, practican la lealtad y, por supuesto, se comunican, aunque con otro lenguaje.

De otros territorios del conocimiento, podemos obtener ayuda para acercarnos a estos otros seres vivos. Dos buenos ejemplos son la astronomía y la teología.

De la astronomía se concluye que todos los seres vivos son creados de la misma materia, proveniente de las estrellas, y de la segunda, que si se cree en un creador, resulta que somos hermanos de todos los humanos y de los animales no humanos.

El “nuevo” conocimiento constituye un gran reto para las instituciones. Su respuesta a las necesidades tanto del mundo intrauterino como del mundo de los animales no humanos es lenta o inexistente.

Si el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tiene grandes debilidades para ser la institución rectora que vele por la protección de los humanos ya nacidos, son más notorias cuando se trata de niños y niñas no nacidos, comprobable en la casi ausencia de acciones desde el momento de la concepción (según la ley, la niñez empieza en ese momento).

La Defensoría de los Habitantes también exhibe falencias para proteger a los no nacidos y en el reconocimiento de los animales no humanos como habitantes del país. Ambas instituciones deberían contar con equipos especializados que hagan cumplir en forma integral las dos leyes.

Debo reconocer que a raíz de la argumentación de una abogada en el juicio por la muerte de un gato lanzado desde lo alto de un edificio, me di cuenta de que existe un gran terreno cultivado de sensibilidad.

Al fin y al cabo, san Francisco de Asís utilizaba el término hermanos para referirse a los animales no humanos y el papa Francisco, hermanos menores.

El autor es pediatra.