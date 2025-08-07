Foros

Decepcionante y alarmante: 54% de los ticos se identifican con un agresor, reveló encuesta

Para entender las razones por las cuales a algunas personas les resulta emocionante apoyar a los agresores, primero habría que voltear la mirada a la ansiedad que subyace detrás de las personalidades narcisistas propias de los opresores

Por Carolina Gölcher
Algunas personas que sufrieron abandono emocional en su infancia y no fueron atendidas, se asegurarán por todos los medios de ser vistas, y para ello gritarán, insultarán, agredirán e incluso se ridiculizarán a sí mismas con tal de no pasar inadvertidas. (Shutterstock/Shutterstock)







