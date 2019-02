Durante años hemos cuestionado, pero no lo hemos puesto el cascabel al gato, a la forma en que elegimos a nuestros 57 congresistas. Votamos por una lista provincial, que es, quizás para lo único que sirven las provincias (a lo cual me he referido en ensayos anteriores). Lo que me ocupa en este momento es que para ser diputado en Costa Rica hay que estar en los primeros lugares de una papeleta, cargo que, por lo general, se le otorga al candidato que provenga del cantón con mayor población.