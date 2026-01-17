Foros

De vuelta a las aulas y a las urnas

Exactamente, 3.731.788 costarricenses están convocados a alguna escuela o colegio del país para, sobre un pupitre, marcar su elección a los cargos de presidente y diputados

EscucharEscuchar
Por Josué Arias Hernández
De regreso a clases, vuelta a las aulas, entrada a clases, nuevo curso lectivo. útiles escolares, salveque, mochila, lápices
Los estudiantes deberán llevar sus libros, lápices y cuadernos. Los electores, la cédula de identidad, criterio propio y responsabilidad ciudadana. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
entrada a clasesregreso a las aulascurso lectivoelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.