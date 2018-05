Cuántas veces hemos atacado a las víctimas y hasta nos hemos burlado de ellas al escuchar frases como: “Seguí con él porque me prometió cambiar. ¡Tengo que darle una oportunidad!”, “me quedé por mis hijos”, “me dijo que si lo dejaba se mataba”, “me enseñaron que el matrimonio es para toda la vida”, “creí que con mi amor lo iba a cambiar”, “¡me pidió perdón; me prometió que iba a cambiar!”, “está enfermo, necesita que yo lo cuide” o “no son celos. El dice que es que me ama tanto que no me quiere perder”.