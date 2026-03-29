Foros

De Napoleón a Laura Fernández

He visto en las conferencias semanales de los miércoles en Zapote a doña Laura Fernández, presidenta electa, posar al frente del pabellón nacional. Y me pregunto, ¿qué luz se proyectará en él?

EscucharEscuchar
Por Álvaro Darío Moya Araya
Presidenta electa Laura Fernández y figura de cera de Napoléon Bonaparte
Fotocomposición con imágenes de la presidenta electa, Laura Fernández, y una figura de cera de Napoleón Bonaparte. (Fotocomposición: Archivo LN y Shutterstock/Fotocomposición: Archivo LN y Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Álvaro Darío Moya ArayaNapoleónLaura Fernández

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.