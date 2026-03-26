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Cuando la violencia deja de escandalizarnos, perdemos todos

Cuando la violencia se convierte en lo cotidiano, primero, genera indignación; luego, miedo, y después, costumbre

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Por Germán Salas Mayorga
Violencia en la sociedad, normalizar la violencia, homicidios, asesinatos
Cuando dejamos de indignarnos, cuando un homicidio más no altera la conversación, cuando la cifra sustituye al nombre, algo profundo se rompe. (Shutterstock/Shutterstock)







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Germán Salas Mayorga

Germán Salas Mayorga

Periodista con 25 años de experiencia en comunicación y mercadeo. Ha liderado y gestionado estrategias de prensa y manejo crisis para diversas organizaciones. Profesor universitario enfocado en una comunicación clara, efectiva y con propósito.

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