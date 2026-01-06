Foros

Cuando la soberanía se usa para oprimir, el mundo tiene derecho a intervenir

Apoyar las acciones de EE. UU. en Venezuela no es apoyar la guerra; es reconocer que hay momentos en la historia en los que poner límites es una forma de responsabilidad ética

Por Derry Peñaranda
Venezolanos se reunieron en la Plaza de la Democracia para celebrar la detención de Nicolás Maduro
Venezolanos se reunieron en la plaza de la Democracia, en San José, para celebrar la detención de Nicolás Maduro. Foto: (Cortesía de Gabriela Onetto/Cortesía de Gabriela Onetto)







