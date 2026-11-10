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Cuando gobernar también significa humillar

Cuando un líder político con alta educación formal recurre al insulto, caben varias hipótesis

Jefe furioso regañando a su subalterno, insultos, ofensas, gritos
Una pregunta de fondo: ¿qué pueden hacer las sociedades cuando sus líderes políticos presentan rasgos de desarrollo moral inacabado? Imagen: Shutterstock
Édgar Chavarría Solano