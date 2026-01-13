Cuando el poder erosiona la confianza

La ciudadanía creyó en promesas que sonaban bien, como suele pasar en campaña. Promesas que se diluyeron entre excusas, discursos repetidos y enfrentamientos constantes.

Por años, Costa Rica se distinguió por algo que hoy parece estar en riesgo: la confianza en sus instituciones. En los últimos cuatro años, esa credibilidad se ha ido desgastando, no por casualidad, sino como consecuencia de un discurso político que ha preferido la confrontación antes que la responsabilidad. Ese será –le pese a quien le pese– uno de los legados del actual gobierno.

Resulta irónico que desde el poder se señale, se cuestione y se desacredite, como si quien habla no tuviera cuentas pendientes. Como si no tuviera, para decirlo en buen tico, cola que majar.

Conviene refrescar la memoria. El presidente no llegó a ese puesto gracias a una campaña ejemplar ni por una trayectoria intachable. Llegó acompañado de una figura mediática de peso: Pilar Cisneros, periodista con años de presencia en los hogares costarricenses desde Teletica. Y llegó también porque el escenario de la segunda ronda le resultó favorable. Enfrentarse a José María Figueres inclinó la balanza. En ese contexto, muchos ciudadanos votaron no por convicción, sino por descarte. El conocido “menos malo”.

La ciudadanía creyó en promesas que sonaban bien, como suele pasar en campaña. Promesas que, con el tiempo, se diluyeron entre excusas, discursos repetidos y enfrentamientos constantes. La decepción no fue espontánea: fue sembrada.

Pero si hay algo que debería encender todas las alarmas es el ataque sistemático a la credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones. Cuando un gobernante pone en duda a la institución que garantiza elecciones limpias, no está ejerciendo crítica democrática: está minando las bases mismas del sistema.

El populismo opera así. No necesita pruebas, solo sospechas. No busca fortalecer, sino desgastar. Y siempre encuentra eco en seguidores dispuestos a aplaudir, a justificar y a repetir el discurso sin cuestionarlo. Personas que no miran más allá de sus intereses inmediatos o de la narrativa que se les impone.

Aquí no se trata de defender a una institución por costumbre, sino de entender las consecuencias. Quien debilita al TSE debilita la democracia. Quien siembra desconfianza desde el poder no gobierna: divide. Y cuando un presidente juega con la credibilidad institucional, el daño no se revierte con discursos ni con culpables externos.

Porque los gobiernos pasan, pero el deterioro que dejan puede quedarse. Y un país que pierde la confianza en sus instituciones empieza a perder algo mucho más grave: el rumbo.

jloriav16@gmail.com

Joice Loría Vega es educadora.