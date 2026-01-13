Foros

Cuando el poder erosiona la confianza

Un país que pierde la confianza en sus instituciones empieza a perder algo mucho más grave: el rumbo

EscucharEscuchar
Por Joice Loría Vega
Mentiras de políticos, de gobernantes, engaño, autocracia, autócratas, populismo, mentir, falsedades
La ciudadanía creyó en promesas que sonaban bien, como suele pasar en campaña. Promesas que se diluyeron entre excusas, discursos repetidos y enfrentamientos constantes. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
poderconfianzaJoice Loríaelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.