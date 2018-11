En cambio, debo admitir que he sido menos diligente en el difícil y complejo arte de la comunicación. En el debate público, me cuesta despojarme de cierta vehemencia y, acaso por eso, no siempre logro comunicar en forma precisa lo que mi conciencia me dicta. Cuando polemizo, la espontaneidad y la sinceridad me pueden traicionar. Acostumbro hablar sin cálculo; me cuesta callar y no puedo fingir, especialmente si de por medio está la defensa de valores tan relevantes como el equilibrio de poderes y la independencia judicial.