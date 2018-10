En el artículo de opinión publicado por La Nación bajo el título “La normalización del aborto”, escrito por Françoise Girard, presidenta de la International Women’s Health Coalition, desde el planteamiento inicial se tipifica el aborto como algo muy bueno para la madre, escondiendo que no es un remedio, sino un mal. No es algo que pueda considerarse correctivo, sino destructivo, porque el niño de la mujer, que ella menciona como Elizabeth, también murió y no es tomado en cuenta.