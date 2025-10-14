Foros

Costa Rica merece un liderazgo histórico

No se trata de administrar la crisis, sino de cambiar el rumbo. Se necesita una generación de líderes que, en vez de pensar en lo que pueden obtener, sueñen en lo que Costa Rica puede llegar a ser

Por Germán Salas Mayorga
Banderas de Costa Rica en muchas manos, bandera de Costa Rica
El país necesita un liderazgo histórico, capaz de interpretar el clamor popular y transformarlo en política pública concreta, medible a corto y mediano plazo. (Shutterstock/Imagen)







Germán Salas Mayorga

Periodista con 25 años de experiencia en comunicación y mercadeo. Ha liderado y gestionado estrategias de prensa y manejo crisis para diversas organizaciones. Profesor universitario enfocado en una comunicación clara, efectiva y con propósito.

