Costa Rica merece un liderazgo histórico

Costa Rica está urgida de líderes que inspiren desde el deseo de construir y no de destruir. Y ese llamado no es retórico, es un clamor que brota de un pueblo cansado de escuchar discursos que señalan, dividen y confrontan, pero que no ofrecen soluciones concretas. Gobernar no es un ejercicio de demolición, sino de construcción.

Hago eco de las palabras de la señora diputada Rosalía Brown, recientemente en Limón: “¿Qué vamos a celebrar, cuando están matando a nuestra gente en la calle, frente a niños de kínder? No tengo nada que celebrar”.

Y, como si fuera poco, el costo de vida se traga los esfuerzos de las familias. Los salarios, cada vez más insuficientes, se evaporan frente a una canasta básica impagable, frente a alquileres desproporcionados y servicios que no perdonan. Mientras tanto, la macroeconomía se aplaude en Europa, pero esas palmas no llenan la mesa de los hogares costarricenses.

La política nacional es un tablero de disputas. Cada jugada parece tener como único objetivo desacreditar al otro, en lugar de servir al bien común. El más reciente Informe del Estado de la Educación añadió una pieza más a esa percepción. Nuestros estudiantes salen del colegio con el nivel de lectura y de razonamiento matemático de una persona que cursa tercer grado de la escuela. El dato golpea, pero motiva a los que diariamente dedicamos horas a formar los nuevos profesionales. No los dejaremos solos.

Vivimos en un país cuyos Supremos Poderes se cuestionan y se desacreditan entre sí, mientras la ciudadanía afronta la más grave crisis de inseguridad de su historia. La sola idea de cerrar el año con entre 800 y 900 homicidios es una señal de que el país de la paz y la democracia está frente a la mayor afrenta de su historia. En el pasado, la amenaza era extranjera, esta vez es interna.

Esa inseguridad no surge en el vacío. Es la consecuencia visible de un desastre silencioso en la educación, un deterioro sostenido del que se nos advirtió durante años y que hoy explota en la cara de todos. El resultado era imaginable. Una juventud con menos oportunidades, atrapada en el desempleo y fácil presa del crimen.

En medio de esta realidad, las señales de la política rumbo al 2026 resultan preocupantes. Abundan los aspirantes a una curul o un ministerio sin mayor anhelo por construir un mejor país.

Costa Rica merece más

Los retos que tenemos no son para líderes comunes y menos para oportunistas de ocasión o para quienes ven en la política un refugio personal.

El país necesita un liderazgo histórico, capaz de interpretar el clamor popular y transformarlo en política pública concreta, medible a corto y mediano plazo. Un liderazgo que no se esconda en discursos vacíos, sino que se arremangue para resolver la inseguridad, rescatar la educación y aliviar el costo de vida.

La encrucijada que vive Costa Rica exige altura de miras y visión de futuro. No se trata de administrar la crisis, sino de cambiar el rumbo. Y, para ello, se necesita una generación de líderes que, en vez de pensar en lo que pueden obtener, sueñen en lo que Costa Rica puede llegar a ser.

Como lo dijo el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama: “El futuro nos reserva algo mejor, siempre que tengamos el valor de seguir intentándolo, seguir trabajando, seguir luchando”.

gersalma@yahoo.com

Germán Salas M. es periodista.