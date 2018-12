El gobierno se ha comportado a la altura y el presidente ha asumido la majestad del cargo que ejerce, como no lo he visto desde hace muchos años, con especial visión estratégica. Demostró valentía al enfrentarse pacíficamente, pero de frente, a fatídicos elementos asociados al sindicalismo estatal, que debe revisarse a sí mismo y pedir ser disculpado por la ciudadanía con la promesa de que nunca más se darán actitudes como las vistas, tan contrarias a nuestros valores y tradiciones. El gobierno no claudicó, tampoco el mandatario, lo que presagia un estadista en ciernes, que el país necesita a gritos.