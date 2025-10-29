Foros

Costa Rica ante el nuevo orden global: el mundo no se detiene, se reconfigura

La lección de fondo es clara: el éxito del pasado no garantiza el futuro. No porque el modelo haya fallado, sino porque el entorno que lo sostenía cambió. Solo prosperarán los países que aprendan a moverse con rapidez y propósito

EscucharEscuchar
Por Marianela Urgellés
Costa Rica es uno de los mayores exportadores de dispositivos médicos en América Latina
La investigación del Departamento de Comercio estadounidense que analiza los riesgos a la seguridad nacional asociados a las importaciones de dispositivos médicos, indica que la globalización ha dado paso hacia un nuevo orden más fragmentado, político y competitivo. (Cortesía/Cortesía CINDE)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
nuevo orden globalmapa global de inversiónimportaciones de dispositivos médicosdispositivos médicoscadenas de valor estratégicasCindeinversión extranjera directaUNCTAD

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.