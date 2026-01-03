Foros

Cortina de humo en Venezuela

Maduro creyó que Trump ‘blofeaba’, ‘faroleaba’, y que solo tendría que resistir, como tantas veces lo había hecho, para mantenerse en el poder

EscucharEscuchar
Por Jorge Lomonaco, El Universal de México
Operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro la noche de este 3 de enero de 2026.
El presidente estadounidense, Donald Trump (centro), durante la conferencia de prensa brindada la mañana de este sábado. A su lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nicolás MaduroDonald TrumpVenezuela

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.