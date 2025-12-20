Foros

Confiar ciegamente en los políticos... ¡qué rápido olvidamos!

El problema no es cambiar de camisa; el problema es no preguntarse qué representa la nueva y haberse decidido por una opción política sin informarse ni investigar lo suficiente

Por María José Cascante
Ciclista con bandera del PUSC y motociclista con bandera del PLN
Tiempos de bipartidismo en Costa Rica: los ticos votaban por el PUSC o por el PLN. (Archivo LN/Archivo LN)







