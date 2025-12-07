Foros

Con la vida no se juega, ministra Munive

La indiferencia hacia la Cruz Roja, el IAFA y el Laboratorio de Genética no se mide solo en millones: se mide en vidas, en rostros, en nombres y apellidos. Una sola muerte evitable pesa más que cualquier discurso político

Por Lenín Hernández Navas
En la imagen una ambulancia en el sitio
Si no se transfiere el contenido presupuestario a la Cruz Roja, las ambulancias no salen. Así de simple; así de crudo. (Cruz Roja Costarricense/Cruz Roja Costarricense)







