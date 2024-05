Cómo proteger al mundo de la próxima pandemia

“La historia nos enseña que la próxima pandemia es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá”, advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a principios de este año. Tiene razón. Por eso es vital que los gobiernos del mundo concluyan con éxito su trabajo de negociar un acuerdo sobre la prevención, preparación y respuesta a las pandemias.

Los negociadores no pudieron cumplir con la última fecha límite para alcanzar un acuerdo. Necesitan más tiempo, pero también deben ser conscientes de que el tiempo se está agotando.

Creemos que se puede acordar un pacto que proteja al mundo si los gobiernos interiorizan las lecciones de las pandemias de sida y covid-19. Pero algunos están demostrando ser lentos en reconocerlo.

El borrador del acuerdo pandémico comienza con una declaración audaz e inspiradora que respalda la solidaridad, la equidad y los derechos humanos. Estos principios son la base de una prevención y una respuesta eficaces, y las versiones iniciales propuestas incluían compromisos vinculantes de los gobiernos para ponerlos en práctica. Sin embargo, las negociaciones han generado presión para debilitar varios de estos compromisos, hasta el punto de que algunas versiones propuestas no garantizarían que la respuesta a la próxima pandemia sea más fuerte que la dada a la covid-19.

Hasta ahora, las negociaciones han estado marcadas por una división entre el norte global (primer mundo) y el sur global (países en desarrollo), la misma división que obstaculizó la respuesta a la covid-19.

Los países de ingresos bajos y medianos señalan la necesidad de compromisos vinculantes para garantizar que las tecnologías médicas se produzcan y distribuyan ampliamente la próxima vez. Pero han enfrentado oposición en este punto de algunos países ricos, a pesar de que es de interés para todos asegurar un acceso equitativo y universal a los productos necesarios para vencer pandemias, desde herramientas de diagnóstico hasta vacunas.

Los productos de salud no tienen por qué ser escasos: una producción geográficamente diversificada ayudará a asegurar un suministro amplio. Sin embargo, con demasiada frecuencia, después de que los gobiernos han invertido fondos públicos en la búsqueda de avances médicos que salvan vidas, han entregado los derechos exclusivos sobre las vacunas y tratamientos resultantes a compañías farmacéuticas privadas.

El resultado inevitable es que las dosis se proporcionan solo a los países capaces de pagar altos precios por ellas, dejando a los países más pobres luchando por asegurar vacunas, pruebas y tratamientos de manera oportuna. Esta escasez mortal no es un fallo del sistema; es una característica definitoria de los monopolios privados.

Lecciones de la lucha contra el sida

Los líderes mundiales fueron lentos en reconocer esto durante la pandemia del sida. A finales de la década de los 90 y principios del siglo XXI, unos 12 millones de africanos murieron de sida mientras esperaban medicamentos que salvaban vidas y que estaban ampliamente disponibles para las personas en el norte global.

Luego, el sur global comenzó a producir medicamentos genéricos más asequibles y el costo del tratamiento se desplomó de más de $10.000 por paciente al año a menos de $100. Ahora, tres cuartas partes de las personas con VIH están recibiendo el tratamiento que necesitan para vivir vidas largas y plenas.

Si se garantiza el acceso universal al tratamiento del sida, el mundo puede eliminarlo como una amenaza para la salud pública de aquí al 2030. Más allá de salvar millones de vidas, esto fortalecería la estabilidad global, la seguridad sanitaria y el crecimiento económico, y beneficiará también a los países de altos ingresos.

Uno habría esperado que estas lecciones duramente ganadas moldearan la respuesta a la covid-19. No fue así. En su lugar, se otorgaron monopolios de vacunas a las compañías farmacéuticas, de modo que las dosis se entregaron primero a los países ricos y dejaron a los países más pobres sin suministros, con resultados trágicos.

Una distribución más equitativa de las vacunas contra la covid-19 pudo haber salvado 1,3 millones de vidas solo en el primer año. Esto no incluye las enormes pérdidas indirectas causadas por la redirección de recursos sanitarios destinados a los casos de coronavirus.

Más allá de los altos costos humanos, ha habido graves repercusiones económicas. Según una estimación, la inequidad en la distribución de vacunas le costó a la economía global $2,3 billones (millones de millones). En última instancia, los países del norte global han estado jugando un juego de suma negativa: las mayores ganancias para unas pocas compañías farmacéuticas, y unos pocos magnates farmacéuticos multimillonarios, son insignificantes en comparación con las pérdidas para todos los demás.

Los pilares de la prevención, la preparación y la respuesta a pandemias son bien conocidos: el conocimiento y la tecnología relevantes deben compartirse abiertamente, y las vacunas, pruebas y tratamientos deben producirse ampliamente. Para ello, se necesita proporcionar financiamiento suficiente nacional e internacional, y se deben eliminar las barreras de propiedad intelectual que impiden que fabricantes seguros y capacitados participen en la respuesta a la pandemia.

Compartir recursos y conocimientos

La acción voluntaria no es suficiente. Estados Unidos y la Unión Europea han reconocido esto y aplicado medidas selectivas para exigir el intercambio de tecnología y conocimientos. El acuerdo pandémico debe llevar esto más allá, con compromisos vinculantes para que todos los países compartan abiertamente los recursos y conocimientos relevantes durante una pandemia. Sin tales compromisos, el mundo no podrá alcanzar los objetivos del acuerdo.

No podemos confiar en la buena voluntad de las compañías farmacéuticas para asegurar que la salud global se priorice sobre el afán de lucro. Durante la crisis de la covid-19, una intensa presión pública llevó a BioNTech y Moderna a comprometerse a iniciar operaciones en África. Fue una concesión menor de compañías que, junto con Pfizer, ganaban $1.000 por segundo suministrando vacunas primero a los países ricos.

Pero incluso eso resultó ser demasiado para ellos: ahora que el ciclo de noticias ha avanzado, BioNTech ha reducido enormemente sus planes de producción en África y Moderna ha abandonado sus planes por completo. La lección es clara: los gobiernos solo pueden asegurar el acceso a productos de salud mediante mandatos.

Habiendo vivido dos pandemias mortales en las que, como tantos otros, vimos a amigos y familiares sufrir y morir, es insoportable imaginar una repetición de tal devastación. El acuerdo pandémico ofrece esperanza para un camino mejor y más equitativo. Para tener éxito, los líderes deben hacer que su elevada retórica se convierta en garantías firmes de que la respuesta a la próxima pandemia reflejará lo que aprendimos de la última.

Winnie Byanyima es la directora ejecutiva de ONU-SIDA y secretaria general adjunta de las Naciones Unidas.

Joseph E. Stiglitz, ex economista jefe del Banco Mundial y expresidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente de los Estados Unidos, es profesor en la Universidad de Columbia, premio nobel de economía y autor, más recientemente, de “The Road to Freedom: Economics and the Good Society” (W. W. Norton & Company, Allen Lane, 2024).

© Project Syndicate 1995–2024