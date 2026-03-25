Colombia responde: no hay investigación penal en EE. UU. contra Gustavo Petro

Como representante del Estado colombiano en Costa Rica, considero de suma importancia hacer algunas precisiones sobre el artículo periodístico publicado el 21 de marzo de 2026, titulado “Gustavo Petro bajo la lupa de la justicia de Estados Unidos”.

En primera medida, es de destacar que el artículo de The New York Times mencionado por La Nación no contiene fuentes oficiales que corroboren la información presentada respecto a una supuesta investigación penal por narcotráfico en contra del presidente de la República de Colombia.

Ninguna autoridad judicial estadounidense ha notificado actuación penal en contra del señor Gustavo Petro Urrego. Por tanto, la información debe ser presentada como una manifestación periodística y no como un hecho comprobado.

En segunda medida, cabe señalar que, antes de ser presidente de Colombia, el entonces parlamentario y hoy mandatario, Gustavo Petro, adelantó –de forma valiente y exponiendo su vida y la de su familia– denuncias en el Congreso colombiano contra el narcotráfico y su alianza con algunas fuerzas políticas, fenómeno denominado la “parapolítica”, es decir, la complicidad entre sectores políticos tradicionales y grupos paramilitares financiados por el narcotráfico. Como resultado de estas denuncias, varios parlamentarios fueron condenados por la justicia, y el entonces senador Petro fue amenazado de muerte.

El presidente ha rechazado de manera constante y radical la corrupción y el narcotráfico, el cual –según el propio mandatario– ha causado la muerte de cerca de un millón de personas en América Latina. Esta postura la ha sostenido a costa de exponer su vida y la de su familia a amenazas constantes y, en múltiples ocasiones, al exilio.

Finalmente, sobre el particular, me permito compartir el enlace del comunicado de prensa emitido por la Embajada de Colombia en Estados Unidos sobre el artículo de The New York Times (20 de marzo de 2026): https://shorturl.at/rrmNC

Carlos.Rodriguezm@cancilleria.gov.co

Carlos Rodríguez Mejía es embajador de Colombia en Costa Rica.