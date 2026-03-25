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Colombia responde: no hay investigación penal en EE. UU. contra Gustavo Petro

El presidente Petro ha rechazado de manera constante y radical la corrupción y el narcotráfico, el cual –según el propio mandatario– ha causado la muerte de cerca de un millón de personas en América Latina

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Por Carlos Rodríguez Mejía
Gustavo Petro y Donald Trump hablaron por teléfono el 7 de enero, tras amenazas mutuas.
Gustavo Petro y Donald Trump, presidentes de Colombia y Estados Unidos, respectivamente. (LUIS ROBAYO MANDEL NGAN/AFP)







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Carlos Rodríguez MejíaEmbajada de Colombia en Costa RicaGustavo PetroThe New York Times

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