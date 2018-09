Según mi apreciación, en Costa Rica la educación musical es muy baja o no se da en preescolar o en guarderías, mientras que en los países europeos las actividades de música, en el sistema formal, son diarias desde los dos o tres años. No necesariamente se trata de tocar instrumentos, pero existe la necesidad imperiosa de cantar, bailar y expresarse como una actividad sistemática durante los primeros años de vida. Las experiencias musicales, donde los niños memorizan canciones y bailan ciertas coreografías no solo entrenan sus cerebros para que se sientan más cómodos al llegar a un ambiente intelectual; además, según Anita Collins, ayudan a prevenir problemas del aprendizaje, ya que mejoran la comunicación entre los dos hemisferios de nuestro cerebro.