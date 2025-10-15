Foros

¿Ciudades donde se puede vivir cómodamente sin tener carro? Miami no está en la lista

Hasta ahora, no se ha logrado que el sistema de transporte público pueda satisfacer con eficacia la mayoría de los desplazamientos cotidianos de los residentes, especialmente fuera de Miami Beach

Por Andrés Hernández Alende
New York subway
La ciudad de Nueva York tiene el sistema de transporte público mejor y más eficiente de Estados Unidos. Su cobertura es inmensa. (Shutterstock/Foto)







