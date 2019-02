Me llena de rabia e indignación el silencio de la comunidad eclesiástica. ¿Por qué los cristianos no están en media calle exigiendo respuestas y sentando responsabilidades? ¿Qué pasó con la gran cantidad de asistentes a las “marchas por la vida y la familia”? ¿Acaso no les importan estas vidas? ¿Quién está protegiendo a los niños y a las niñas que llegan a las parroquias con la ilusión de ser tomados y tomadas en cuenta por el sacerdote?