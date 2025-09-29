Foros

China y los chinos de hoy no son los de otros tiempos

El 1.° de agosto de 1873, desembarcó en Puntarenas un grupo de humildes proletarios chinos: jóvenes, sanos, robustos y buenos trabajadores. Pero se cometió con ellos toda clase de abusos, tanto que algunos fueron vendidos como esclavos

EscucharEscuchar
Por Hugo Mora Poltronieri
Distrito financiero de Shanghái, China
Vista aérea del distrito financiero de Shanghái, adonde abundan los rascacielos. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Chinachinoschinos en Costa Rica

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.