Cartaginés hizo celebrar incluso a quienes están en el cielo

Varias generaciones sufrieron por no haber visto a su amado equipo alzar el trofeo. Algunos ya no están, pero derramaron lágrimas cada vez que la posibilidad de llegar a una final se alejaba.

Una afición fiel que ante todo sueño caído seguía ahí, siempre apoyando, fiel a su Club Sport Cartaginés.

Algunos dicen que la camiseta destiñe por sentir, con alegría y en el corazón, el triunfo de Cartago. No, señores. No es disfrutar el triunfo de “otros”. Es vivir con felicidad el haber llegado a esta noble y trabajadora provincia una alegría que hace 81 años no se presentaba.

Luego de una pandemia, de la dura situación económica y de tantas cosas duras que hemos pasado, es merecido que los agricultores, el mercado entero, comerciantes, adultos mayores, jóvenes, niños y los que ya están en un mejor lugar celebren.

Era hora de que lloraran de emoción, gritaran y brincaran para festejar el cuarto título. La noche del miércoles la celebración fue como si se tratara de la Selección Nacional de Fútbol; la de todos.

¿Qué hay de malo en compartir este sentimiento si no se es aficionado pero sí se lleva la provincia en el corazón? ¿Qué hay de malo en sentir la piel de gallina al ver a toda una provincia feliz?

Alegrémonos por lo que vive la provincia cédula 3, en la que habitamos. No se trata de que la camiseta destiñe, sino de un sentimiento real, de amor por la provincia brumosa que merecía y merece disfrutar con el alma entera esta alegría.

Disfruten, disfrutemos, vivamos esta locura nacional que, estoy segura, no se queda en nuestra provincia. Sigamos disfrutando, vecinos, porque Cartago vive, vive.

La autora es periodista.