Cambronero, el mejor ejemplo de lo que es insistir en el error

Costa Rica necesita que el MOPT actúe con visión técnica y ética para rediseñar esta ruta sobre suelo estable, aunque implique una inversión inicial mayor

Por Jaime Morera Monge
Hundimiento ruta 1 Cambronero
El pasado 4 de octubre, un deslizamiento provocó el colapso de la carretera en el kilómetro 71, conocido como la Vuelta del Cristo, en Cambronero. (Alonso Tenorio/Atenorio)







CambroneroMOPT

