La propuesta que generó mayor discusión fue la de otorgar al Poder Ejecutivo la potestad de decidir si acepta o no mociones de los representantes populares, que modifiquen un proyecto enviado a la Asamblea. Esa disposición pretende evitar que las mociones alejen el proyecto de la intención original del proponente, si es que esa intención se estima de importancia decisiva. Evidentemente, el uso de esa facultad no impide, en modo alguno, que el proyecto sea rechazado por los diputados, si el texto enviado por el Ejecutivo no les parece adecuado.