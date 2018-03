Los efectos recién expuestos los vivimos en el presente, pero muchas otras consecuencias se materializarán en el futuro. El turismo costarricense se verá comprometido por la degradación de espacios naturales. A más largo plazo, dinámicas migratorias, producto del incremento en el nivel de los océanos y su efecto en las zonas costeras, traerán grandes retos al equilibrio económico y social del país. En materia comercial, la adopción de políticas públicas que condicionan la importación y exportación de bienes y servicios asumirán un papel relevante que Costa Rica no debe tampoco ignorar. De no actuar en el presente, estaremos trasladando a siguientes generaciones que no votan el próximo 1.° de abril un futuro desalentador.