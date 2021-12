¡Bendito seas, silencio!

Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de plantar y tiempo de cosechar. La persona necesita ritmos, y esto lo marcan las horas, los días, los años. El cronos griego. Todo empieza y se acaba. Para todo hay un momento.

La singladura de la vida tiene tejido y costuras. En medio de ellas se encuentra la puntada del silencio. Los antiguos latinos distinguían en el silencio dos dimensiones: tacere y silere.

La primera se asociaba a la voluntad de callar. La segunda, a una actitud, a un lenguaje más espiritual, como lo es la serenidad en la que el ser humano piensa sus caminos. Es el kairós griego. Un reloj interior donde el tiempo es más emocional, subjetivo y afectivo. Donde el tiempo vuela y los momentos son más intensos. Es nuestra vivencia interna. Lo cierto es que el silencio tiene mucha fuerza: detiene, ordena, nos permite crear y recrearnos. Labra conexiones.

Silencio como lujo

Las grandes obras, las cosas más bellas, nacen y crecen en el silencio. Un amanecer, los árboles, los bosques, la vida y sus recuerdos. También, los grandes misterios acontecen en silencio. Sin embargo, el silencio se ha convertido en un lujo. La cultura del ruido, el entretenimiento y la distracción, sin darnos cuenta, configura nuestra sociedad.

Su dictadura ha invadido nuestras propias comunidades y hogares. Desconoce el respeto de quienes necesitamos descanso. No toma vacaciones pues enriquece a los que venden su consumo, y es causa de desvelo y vacío en quienes perpetúan sus fugas. Conoce mucho de prisas y entiende poco de pausas.

El ruido no genera cultura. En el silencio se aprende, se piensa, se trabaja y se estudia. En él se escribe nuestra palabra que es nuestro pensamiento. Se tejen nuestras ideas y se toman las grandes decisiones.

El silencio sabe de sueños y proyectos. En él se ama y se espera. También convoca la presencia del asombro, cuando no nos adormece la distracción de lo efímero, que puede ser atractiva, pero se aleja muchas veces de lo esencial. Menos es más. La austeridad raramente se equivoca. El exceso suele ser vulgar.

Escuchar el silencio

En estas fechas, el ruido está servido. Debemos alejarnos para que no nos aturda, fragmente y desintegre. Poco tiene que decirnos. Su ausencia no es señal de vacío, soledad o tristeza. El silencio, con el paso del tiempo, acrecienta su mensaje.

Escuchemos sus tenues, pero profundas misivas. Reivindiquemos la cultura del silencio. Redescubramos su fuerza. Busquemos un silencio que permita restaurarnos o recomponernos de las grandes batallas de la vida.

No conoce la primavera quien no ha atravesado el invierno. Hay otro compás que mide nuestro tiempo hacia otras y nuevas latitudes, pero necesita un silencio que trascienda la dictadura de lo útil y se asombre ante la presencia de lo bello.

La belleza tiene mucho que decirnos. Es una realidad también espiritual. Un navío que carga consigo una promesa que se esconde en el silencio: en el amor no hay tiempo, y quien alberga la verdad en su corazón no debe temer, pues no está solo.

La autora es administradora de negocios.