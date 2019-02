Un fantasma autárquico recorre América Latina. Su carruaje, halado por los cuatro caballos del apocalipsis democrático, abrió un trillo por el que no debiésemos transitar. No otra vez, y sobre todo no, aquellos países que nos juramos republicanos, soberanos y, además, demócratas. Auspiciadores de los derechos humanos –para mayores señas–.