Arbitrariedad y conducta debida

Me alegra que el colega Juan José Sobrado haya tratado, por supuesto infructuosamente, de refutar mi artículo sobre conducta debida y no arbitraria. Me satisface porque en este país nadie contesta, replica o desvirtúa. Es algo difícil e ignoro sus causas.

No obstante, me han dicho por la vía electrónica y la personal que mi escrito, aunque conciso, es muy claro. Por supuesto que se fundamenta en un escrito de 55 páginas, presentado a la Sala IV, en que ahí realmente se prueba y demuestra la arbitrariedad de la Sala. Para aquellos que quieran consultarlo de buena fe y que defiendan la democracia de Costa Rica, pueden solicitarlo a mi dirección de correo electrónico, y les enviaré mi criterio jurídico completo para demostrar que existe arbitrariedad de ese órgano judicial.

El artículo del colega Sobrado es confuso y, por ende, estoy propiciando que la Asociación Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, que presido, propicie un debate académico con carácter nacional, en donde él oralmente pueda aclarar sus conceptos jurídicos.

En todo caso, no voy a entrar a desvirtuarlo, porque espero que se haga en el debate, sino lo único que hago es pedirle a don Juan José que me responda las siguientes preguntas:

Una. Si la Sala IV es un órgano dependiente del Poder Judicial.

Dos. Si, en consecuencia, sus resoluciones son actos jurisdiccionales y están sometidos al principio de legalidad.

Tres. Si es posible a los jueces o magistrados inventar causales de recusación o abstención que no están establecidas en el ordenamiento jurídico, porque esta materia es de orden público.

Cuatro. Si el término “conveniencia” es un motivo de excusa o inhibitoria, de acuerdo con las normas procesales que rigen universalmente.

Cinco. Si el señor Fishman presentó una acción de inconstitucionalidad (exp.11-012631-0007-CO), otra acción de amparo (exp.11-012722-0007-CO) y otra acción de inconstitucionalidad, (exp.11-012867-0007-CO), y hasta esta última fue que manifestó, y sin cumplir con las formalidades de una recusación formal, que el autor material de los tres escritos lo era el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Seis. Por otra parte, diga de dónde infiere la afirmación de que el hijo de don Luis Paulino Mora actuaba como abogado director, si él nunca autenticó ninguno de los tres escritos, conforme el artículo 116 del Código Procesal Civil.

Siete. Diga si es cierto que el mismo Fishman afirmó que él no había recusado, que lo que había hecho era una advertencia sobre la materialidad del escrito (uno de tres) y que él, como lo establece el artículo 116 del Código Procesal Civil, es el director judicial y no el hijo del magistrado, como lo dice, con craso y evidente error, don Juan José Sobrado.

Ocho. ¿Cuál es el interés directo del autor material o físico de ese escrito (Mora Lizano) en la resolución de las tres gestiones judiciales?

Nueve. Si un autor intelectual que recibe órdenes de su jefe inmediato, como es el señor Fishman, tiene interés directo en el resultado del proceso.

Diez. Diga si es cierto que lo único que queda vigente y por lo cual se le dio a Luis Fishman oficiosamente, por parte de la Sala, la legitimación por interés difuso y no legítimo, es que no se ha probado ni demostrado que lo tenga el hijo del magistrado Mora.

Once. Diga si es cierto que, en la última decisión de inconstitucionalidad sobre el 208 bis, participaron en la votación los magistrados Calzada, Cruz y Armijo, los cuales votaron para declarar la inconstitucionalidad, no obstante que la mayoría lo declaró constitucional, el 208 bis, y estos magistrados fueron Mora, Solano, Jinesta y Certad; consecuentemente, la votación fue 3-4, y se rechazó la Acción 4-3.

Doce. Si es cierto que, al eliminar al magistrado Luis Paulino Mora Mora, y al poner al magistrado Rodolfo Piza Rocafort, posiblemente, y es una variable real y cierta, la votación va a cambiar de 3-4 a 4-3, sobre todo con un procedimiento ilegítimo, contra legem , y, por ende, arbitrario por parte de la presidenta de la Sala y del Dr. Luis Paulino Mora.

Trece. Diga si es cierto que 43 diputados, de 53, votaron a favor de que se hiciera la aplicación del 208 bis.

Catorce. Diga si es cierto que un solo diputado (Fishman), con la ayuda de la presidenta de la Sala Constitucional y del magistrado Mora Mora, están pretendiendo que se declare el 208 bis inconstitucional, cuando ya existe cosa juzgada material.

Quince. Diga si es cierto que la señora presidenta, adelantando criterio, manifestó que esa decisión tardaría dieciocho meses, lo que significaría la sepultura del plan fiscal.

Dieciséis. Diga si usted leyó mi escrito de 55 páginas, y que él no contiene absolutamente nada sobre el fondo, solo sobre el procedimiento arbitrario de separación que ideó el magistrado Mora Mora, y que avaló la señora presidenta de la Sala, que es totalmente antijurídico, por violar las normas y principios que establecen sobre recusación, excusa e impedimento, el ordenamiento jurídico costarricense y universal.

Don Juan José Sobrado, responda esas preguntas. No voy a entrar en más dimes y diretes, tendría que publicar las 55 páginas de mi tesis, la cual está bien fundamentada y por la que he recibido numerosas felicitaciones, pero, sobre todo y lo más importante es que mi escrito aclara la arbitrariedad y, por ende, la nulidad que debe declararse de la inhibitoria del Dr. Luis Paulino Mora, porque esta materia es de aplicación restrictiva y no se pueden crear, no se pueden inventar causales, y la causal de “conveniencia” no existe en el ordenamiento jurídico costarricense, y, si no existe, es nulo el procedimiento. Así de simple, así de fácil.

Le rogaría que me respondiera, fácil y sencillo, las preguntas que le hago, para que los costarricenses que leen y que no son doctos en Derecho Público, como lo es usted, puedan entender quién tiene, o no, razón.